Canicule : est-ce une bonne idée de dormir dans des draps mouillés ?

Ibrahima Ndiaye

Quand les températures grimpent, toutes les astuces sont bonnes pour se rafraîchir et trouver le sommeil malgré la chaleur. Mais, faut-il vraiment se résoudre à dormir dans des draps mouillés ? Le point avec la Dre Armelle Rancillac, membre de l’Institut national du sommeil et de la vigilance, chercheuse en neurosciences à l’Inserm et au Collège de France.