Canicule: la consommation d'alcool interdite dans les départements en vigilance rouge lors de la Fête de la musique

Dans un communiqué de presse, le gouvernement annonce que "les préfets prendront des arrêtés d'interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dans les départements placés en vigilance rouge." Il ajoute que, "dans cet esprit, pour tous les évènements organisés par l’État et ses opérateurs, consigne est donnée de ne pas proposer d’alcool."https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-la-...