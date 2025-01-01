Canicule: le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera une réunion interministérielle jeudi

Sébastien Lecornu présidera dans deux jours une réunion interministérielle pour aborder l’épisode de canicule en cours. Au moins huit personnes sont mortes en France depuis le début de ce week-end de Pentecôte. Des disparitions directement ou indirectement liées aux températures anormalement élevées pour cette période de l'année.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/canic...