Canicule : le brumisateur est-il efficace pour se refroidir ?

Ibrahima Ndiaye

Alerte canicule ! De plus en plus fréquents en France, les épisodes de grosse chaleur sont à l’origine de plusieurs dizaines de milliers de décès chaque été. Pour se rafraîchir rapidement, les brumisateurs et autres pulvérisateurs d’eau ont le vent en poupe. Sont-ils vraiment efficaces et recommandés ? Réponses du Dr Pierre Parneix, médecin de santé publique en Nouvelle-Aquitaine.