Canicule: quel est le bilan de la gestion de la crise par le gouvernement?





https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video... La France retrouve ce dimanche 28 juin des températures plus respirables après 11 jours de canicule historique et d'importants orages, même si la pression reste importante sur les hôpitaux. La soirée de samedi a été marquée par des orages importants dans plusieurs régions, faisant brusquement chuter les températures.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...