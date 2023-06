Capote trouée : que faire en cas d'accident de préservatif ?

Si le préservatif, familièrement appelé "capote", est employé comme moyen de protection et de contraception, il n'en demeure que certains principes de précaution sont à prendre pour en assurer son efficacité. Comment éviter qu'il se perce, se coince ou se déchire ? Les bons gestes et recommandations avec Corine Rodrigue, sexothérapeute et thérapeute de couple.

