Carte allergie pollens 2023 : quels pollens circulent en ce moment ?

Bouleau, frêne, cyprès, graminées… La saison des pollens débute à partir de février et s’étend sur plusieurs mois. La date d’arrivée de chaque pollen varie selon les régions et le climat. Comment se protéger au mieux lorsque l’on est allergique ? En surveillant les cartes de vigilance régulièrement actualisées et les prévisions de pollinisation dans votre ville.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/allerg...