Casquette et veste en jean : Meghan Markle signe le look le plus décontracté de la saison



https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Casquet... De nombreuses personnalités se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés des incendies qui ravagent une partie de Los Angeles. Meghan Markle et le prince Harry ont également témoigné leur solidarité en rendant visite aux sinistrés de Pasadena, aux ...