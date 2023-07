Ce correcteur à l’acide hyaluronique et à la caféine est le must have de l’été



https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Make-up/Ce-... Certains produits sont indispensables à une mise en beauté réussie. C'est le cas du correcteur. Ce cosmétique polyvalent permet de camoufler les cernes, de minimiser l'apparence des imperfections, d'illuminer certaines zones du visage et d'unifier le...