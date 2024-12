Ce gel nettoyant, à retrouver en pharmacie, serait le meilleur pour les peaux sèches

Il est parfois difficile de trouver son bonheur parmi l'offre disponible sur le marché, et encore plus quand on a la peau sèche, puisqu'il faut particulièrement veiller à la composition des produits. C'est là que la tâche se complique, surtout en ter...