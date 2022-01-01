"Ce n'est pas mon pote sur le terrain" : avant France-Maroc, on vous raconte l'histoire d'amitié entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé
Ibrahima Ndiaye
Le capitaine de l'équipe de France et celui de la sélection marocaine s'affrontent en quart de finale de la Coupe du monde. Devenus très proches au PSG, les deux joueurs vont devoir mettre leur amitié de côté le temps d'un match. Comme en 2022.
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/ce-n-est-...
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