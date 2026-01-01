"Ce n'est pas un cas isolé": le député LFI Aly Diouara dénonce la grave blessure d'un adolescent de 13 ans qui a perdu l'usage de son oeil en marge du sacre du PSG





https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis... Le député LFI Aly Diouara a dénoncé sur le plateau de BFMTV les agissements des forces de l'ordre après l'ouverture d'une enquête par l'IGPN concernant la possible blessure d'un adolescent de 13 ans après un tir de LBD à Bobigny, en marge des festivités liées au sacre du Paris Saint-Germain. Ce dernier ayant perdu l'usage de son œil droit.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...