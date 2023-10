Ce parfum sensuel et chocolaté est le préféré d’Angelina Jolie

On ne présente plus Angelina Jolie. Actrice, réalisatrice, mannequin et activiste, la célèbre quadra est une icône pour de nombreuses femmes à travers le globe. Il faut dire qu'en plus de ses talents d'actrice et de ses engagements humanitaires, la s...