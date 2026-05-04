Ce qu’il faut savoir sur les hantavirus : origine, moyens de transmission, symptômes potentiels…





Source : L’OMS a fait état dimanche de trois morts liés à un possible foyer d’infection à hantavirus sur un bateau de croisière, le « Hondius », dans l’Atlantique. Lorsqu’ils affectent l’être humain, les hantavirus peuvent être responsables d’infections, de gravité variable, parfois mortelles.Source : https://www.lemonde.fr/sante/article/2026/05/04/ce...