Ce que l'on sait des combats au Mali entre l'armée, soutenue par les mercenaires russes, les jihadistes et les rebelles touareg





Source : Les jihadistes, alliés aux séparatistes touareg, ont lancé samedi des attaques coordonnées sans précédent contre la junte au pouvoir. Les combats se sont poursuivis dimanche, près de la capitale, Bamako, et dans le nord du pays, dans la zone sahélienne.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/mali/ce-qu...