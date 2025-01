Ce rouge iconique vendu toutes les 60 secondes dans le monde se décline en 3 nouvelles teintes

Trouver le rouge parfait n'est pas une mince affaire, surtout à une époque où l'offre et les formules se multiplient de plus en plus. À cela s'ajoute la fausse croyance selon laquelle le rouge doit être mat pour tenir, et de ce fait, qu'il est asséc...