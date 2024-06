Ce soin adoré des Coréennes et des Françaises se vend toutes les 26 secondes dans le monde

C'est un fait : certaines marques de cosmétiques utilisent un ingrédient phare qu'elles incorporent dans plusieurs de leurs soins. On pense par exemple à Chanel et sa fleur de camélia, à la Prairie et ses luxueux soins à base de caviar ou à l'Occitan...