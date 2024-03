Ce soin solaire à l’acide hyaluronique cumule plus de 38 millions de vues sur les réseaux

Alors que le printemps vient tout juste de commencer, le soleil est déjà de plus en plus présent dans l'Hexagone. On le sait bien, pour profiter des bienfaits du soleil sans nuire à son épiderme et à sa santé, il est primordial d'appliquer une protec...