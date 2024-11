"Cela nous revient à 11 000 dollars par an" : en Floride, face au changement climatique, les assurances deviennent un produit de luxe

De plus en plus d'Américains n'ont plus les moyens de souscrire une assurance habitation, notamment en Floride, où les prix s'envolent face à l'augmentation des risques de catastrophe naturelle.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/co...