Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques: Ariel Weil, maire de Paris Centre, se dit "raisonnablement serein" malgré les "problématiques sécuritaires"

À cent jours des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a évoqué la cérémonie d'ouverture sur la Seine, affirmant "on peut le faire et on va le faire", tout en ouvrant la porte à des "plans B et C" en cas de menace terroriste