Ces baskets iconiques sont de retour et Bella Hadid en est déjà dingue

Mannequin la plus influente du moment mais aussi l'une des plus engagées, Bella Hadid coche également la case d'icône de mode. La belle brune de 25 ans est en effet parvenue en quelques années à s'ériger à ce rang prestigieux grâce à ses looks pointu...