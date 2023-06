Cette brume parfumée qui sent bon l’été se vend toutes les 7 secondes dans le monde

On le sait bien : à l'approche de l'été, notre routine beauté se fait plus légère. Exit les fonds de teint trop couvrants, les crèmes hydratantes trop riches et les parfums capiteux, la saison chaude invite à plus de légèreté. Si les crèmes solaires ...