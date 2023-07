Cette chaussure jugée vieillotte serait emblématique du vestiaire des Françaises

On ne le dira jamais assez, mais en matière de mode, tout est subjectif. Et surtout, tout peut se démoder du jour au lendemain. Il est donc préférable de s'enticher de pièces plus intemporelles. Et c'est d'ailleurs ce que fait la Française. Loin d'êt...