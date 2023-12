Cette crème mains idéale pour l’hiver se vend toutes les 3 secondes dans le monde

On le sait bien : les cosmétiques français ont le vent en poupe dans le monde entier. Soins pour le visage, crèmes pour le corps, maquillage ou parfums, les produits " made in France " connaissent un rayonnement planétaire et sont pris d'assaut par l...