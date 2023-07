Cette crème qui lutte contre les cernes foncés cumule plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux

Nuit trop courte, rythme surmené, mauvaise hygiène de vie ou facteurs héréditaires, il existe de nombreuses causes entraînant l'apparition des cernes. Plus ou moins présentes, ces marques peu esthétiques localisées sous les yeux sont le plus souvent ...