Cette robe confortable sera la star de notre penderie cet hiver

À chaque saison son lot de robes ! Si l'été est synonyme de robes légères et fluides, l'automne et l'hiver imposent de porter des modèles plus chauds et couvrants. Bien que l'on puisse tout à fait continuer à porter nos robes estivales en hiver en y ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Robe/tendance-robe-pull#u...