Cette veste élégante façon quiet luxury sera notre alliée pour l’automne

Feuilles mortes qui commencent à recouvrir les trottoirs, temps gris et températures plus frisquettes... Ça y est, l'automne est bel et bien à notre porte. Avec ce changement saisonnier vient aussi le moment d'opérer un switch dans notre dressing, no...