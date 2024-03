"Chemsex", sexe sous drogue : quels sont les risques ?

Si prendre des drogues pour stimuler sa libido n’est pas nouveau, la pratique est en plein essor, notamment dans la communauté gay masculine. En cause : la facilité d’accès aux psychostimulants et la multiplication des rencontres via internet. Cette pratique sexuelle n'est pas sans risques, comme plusieurs drames récents nous l'ont malheureusement montré. Explications.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...