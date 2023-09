Chèque carburant: "Je ne comprends pas pour quelle raison on va dépenser de l'argent public pour faire en sorte que les marges des grands groupes pétroliers ne soient pas touchées", affirme Alexis Corbière (LFI)

Emmanuel Macron a annoncé une aide pour compenser la hausse du prix des carburants, “limitée aux travailleurs” et aux plus modestes, qui pourrait atteindre “100 euros par voiture et par an”.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...