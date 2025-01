Choisir son fond de teint après 50 ans : les conseils de la make-up artist de Monica Bellucci

Le fond de teint est souvent victime de nombreuses croyances populaires. On lui reproche d'être comédogène, d'étouffer la peau et, passé un certain âge, de souligner les rides et les signes du temps. Pour Letizia Carnevale, make-up artist, la vérit...