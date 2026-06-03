Christophe Gleizes détenu en Algérie : les avocats du journaliste annoncent la clôture de la procédure judiciaire, dernier obstacle à une grâce présidentielle





Source : La Cour suprême algérienne a rejeté le 25 mai le pourvoi en cassation du parquet, clôturant définitivement la procédure judiciaire contre le reporter français emprisonné depuis un an. Sa libération dépend désormais d’un décret de grâce du président algérien.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/03/...