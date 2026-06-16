Cinquante ans après les émeutes de Soweto, portraits d’une population sud-africaine toujours divisée
Le 16 juin 1976, une manifestation réunissant des milliers d’écoliers dans le township de Soweto était brutalement réprimée. L’événement a marqué un tournant dans la lutte contre l’apartheid. La photographe Thérèse Di Campo est allée à la rencontre de la nouvelle génération pour comprendre ce qui continue, cinquante ans plus tard, de fracturer le pays.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/16/...
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