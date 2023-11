Climat : les 1% les plus riches émettent autant que les deux tiers des plus pauvres, selon un rapport d'Oxfam

"Plus vous êtes riche, plus il est facile de réduire vos émissions personnelles et celles liées à vos investissements", selon Max Lawson, coauteur du rapport publié par l'ONG de lutte contre la pauvreté.