Climatisation: "La position de la ministre de la Transition écologique est un petit peu caricaturale et manichéenne", juge Jérôme Guedj, candidat à l'élection présidentielle





https://www.bfmtv.com/politique/video-climatisatio... Une large partie de la France subit une nouvelle journée caniculaire ce vendredi. Après des journées records mardi, mercredi et jeudi, les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays, une augmentation importante des passages aux urgences a été constatée.https://www.bfmtv.com/politique/video-climatisatio...