Coaching beauté : comment avoir des lèvres toutes douces cet hiver ?

Plus personne ne l'ignore : l'hiver est l'un des pires ennemis de notre peau. Les variations entre le chaud et le froid, sans parler du vent et de la pluie, ne font que l'agresser ! Et nos lèvres, dont la peau est cinq fois plus fine que sur notre mi...