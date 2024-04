Coaching beauté : comment réaliser un smoky-eyes en 5 minutes chrono ?

C'est l'un des classiques du maquillage et pourtant, nous éprouvons toujours des difficultés à le réaliser à la perfection. Un brin technique, le smoky-eyes nous fait pourtant de l'œil saison après saison. Et pour cause celui qui s'est fait connaître...