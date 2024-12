Coaching beauté : le maquillage le plus facile à réaliser pour les fêtes

Il y a des maquillages à éviter quand on est débutante. Qu'on se le dise, les réveillons de Noël ou du nouvel an ne sont définitivement pas les bons soirs pour tenter un smoky, un dégradé de fards à paupières ou encore un trait de liner si on n'a jam...