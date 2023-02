Coiffure cheveux épais : 30 coupes idéales pour dompter son volume

Les meilleures coupes pour les cheveux épais et volumineux Les cheveux longs " D'abord, un basique : les cheveux longs coupés au même niveau. C'est sans doute LA coiffure qui met le plus en valeur les cheveux épais et volumineux. Les longueurs XXL v...