Colère des agriculteurs: "Cette crise a été gérée avec une extrême brutalité", déclare Thierry Mariani, député européen RN

Après avoir rencontré les syndicats agricoles vendredi 19 décembre au matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la mise en place d'un fond de soutien de 11 millions d'euros. Un nouveau rendez-vous est aussi prévu autour du 8 janvier. Les blocages routiers se poursuivent malgré tout ce samedi 20 décembre, premier jour de vacances scolaires.https://www.bfmtv.com/politique/video-colere-des-a...