Combien de temps faut-il pour réduire son cholestérol naturellement ?

Votre cholestérol est trop élevé ? Avant d'envisager un traitement médicamenteux, votre médecin peut vous recommander de modifier votre hygiène de vie. Alimentation, activité physique, perte de poids : ces mesures permettent souvent d'améliorer le bilan lipidique en quelques semaines à quelques mois. Le point avec le Pr Jean Ferrières, chef du service de cardiologie préventive au CHU de Toulouse.