Comme les stars, on adopte le manteau à imprimé animalier cet hiver

Cet hiver, on s'inspire des célébrités et on mise sur le manteau à imprimé animalier pour pimper nos tenues. Zèbre, serpent, vache, dalmatien ou encore l'indétronable léopard... ces motifs ajoutent une bonne dose de glamour et de sauvage à notre vest...