Comment bien choisir ses prothèses auditives ?

Grâce au développement fulgurant de l’intelligence artificielle, les aides auditives deviennent de véritables outils de santé connectés. En voie de miniaturisation galopante, certaines sont indétectables. C’est « tout bénef » car plus vite on s’appareille, mieux on s’y habitue ! On fait le point avec deux experts.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...