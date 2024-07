Comment bien marcher ?

Selon l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), près de 47 % des femmes en France sont considérées comme inactives physiquement. La marche fait partie des activités physiques les plus accessibles à tous, et c'est aussi l'une qui présente le plus de bienfaits santé. Mais quels sont les secrets d'une marche efficace ? A quelle vitesse la marche est considérée comme rapide ou optimale pour la santé ? Les réponses de Luis Diniz, éducateur ...



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...