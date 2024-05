Comment des milliers de migrants ont été abandonnés en plein désert avec le soutien de l’Europe

Une enquête de plusieurs mois menée par « Le Monde », le collectif de journalistes « Lighthouse Reports » et sept médias internationaux révèle comment des dizaines de milliers de migrants en route vers l’Europe ont été arrêtés et abandonnés en plein désert, au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/...