Comment détecter l'isolement social d'une personne ?

Préjudiciable pour la santé physique et psychologique, l’isolement social touche près d’une personne sur dix en France. Comment le repérer ? Quelles sont les causes ? Le point avec Solen Berhuet, sociologue au Crédoc et co-autrice du baromètre Les solitudes en France 2023 pour la Fondation de France.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/co...