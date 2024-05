Comment dormir avec une tendinite à l'épaule ?

Très fréquente, la tendinite de l’épaule est douloureuse la journée et parfois la nuit. Comment la soulager et trouver la bonne position pour dormir ? Quel est le traitement ? Explications avec Frédéric Srour, kinésithérapeute, spécialiste des pathologies de l’épaule et cofondateur du site www.epauleautop.com.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...