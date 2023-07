Comment et pourquoi s’auto-palper les testicules ? (Vidéo)

Le cancer du testicule est rare et le plus fréquent chez les jeunes hommes de 20 ans et de 40 ans. C’est l’apparition d’une tuméfaction ou de l’augmentation de volume de l’un des testicules qui amène le patient à consulter. Dr. Marc Galiano, urologue, explique comment s'auto-palper les testicules. L’article ci-dessous est en grande partie la retranscription de l’interview vidéo associée.

