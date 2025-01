Comment être plus heureux : 9 conseils de neuroscientifiques

Les contrariétés de la vie quotidienne nous empoisonnent l’existence, et parfois celle de notre entourage. Et si nous ajoutions un zeste de bonheur aux désagréments de la vie ? Oui, il est possible d’adoucir l’amertume et l’humeur du jour. Les conseils de quatre spécialistes du cerveau.

