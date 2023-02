Comment faire la paix avec ses poils et bien les entretenir

J'avais 15 ans. En cours d'anglais, mon camarade de classe remarque mes poils sous les aisselles. Il hurle. Je deviens rouge et me promet de les faire disparaitre à tout jamais. Le soir-même, je choisis l'arme - un rasoir jetable - et je me débarrass...