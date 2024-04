Comment faire le plein de zinc ?

Le zinc est un oligoélément polyvalent, essentiel au bon développement et au renforcement de notre corps. Quels sont tous ses bienfaits ? Quelle quantité faut-il absorber chaque jour ? Dans quels aliments le retrouve-t-on ? Quels sont les signes d’une carence en zinc ? Et quand faut-il se supplémenter ? On fait le point.

